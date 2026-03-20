Incendiu violent la o gospodărie din Prelipca: anexă mistuită și acoperișul casei afectat, cauza – sobă amplasată necorespunzător

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, sprijiniți de lucrători ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Salcea, au intervenit joi seara, 19 martie 2026, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o gospodărie din satul Prelipca, comuna Todirești.

Sesizarea a fost făcută la ora 21:22, iar la fața locului au fost trimise patru autospeciale de stingere cu apă și spumă. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la o anexă construită corp comun cu casa de locuit, flăcările propagându-se deja parțial și la învelitoarea acoperișului locuinței.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, intervenția rapidă a pompierilor a făcut posibilă limitarea propagării flăcărilor.

În incendiu au ars anexa pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați, inclusiv bunurile depozitate în interior, o porțiune din acoperișul casei de locuit, pe circa 30 de metri pătrați și s-au degradat fațada casei de locuit pe o suprafață de aproximativ 15 metri pătrați și diverse bunuri depozitate în mansardă

Din fericire, nu au fost înregistrate victime omenești. Locuința principală a fost salvată în limitele în care a fost găsită la sosirea pompierilor, evitându-se astfel o pagubă totală.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului, stabilită în urma cercetărilor preliminare, a fost efectul termic generat de o sobă cu acumulare de căldură amplasată necorespunzător față de materialele combustibile