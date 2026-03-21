Copil de 8 ani acroșat de o motocicletă la Lămășeni. A fost transportat cu traumatism cranio-cerebral la UPU Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un nou accident rutier grav s-a produs sâmbătă după amiaza în localitatea suceveană Lămășeni.

Un copil de 8 ani a fost acroșat de o motocicletă, iar starea sa medicală a necesitat transportul de urgență la spital.

La fața locului a intervenit un echipaj de Ambulanță tip B din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, Stația Fălticeni.

Potrivit declarației purtătorului de cuvânt al SAJ Suceava, dr. Dan Teodorovici, copilul este conștient, dar prezintă o stare de confuzie. Starea sa hemodinamică și respiratorie este stabilă, însă a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral. După evaluarea și stabilizarea la locul evenimentului, micuțul a fost transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Suceava pentru investigații și tratament de specialitate.