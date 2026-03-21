Accident Fălticeni: Un pieton în comă și politraumatizat, transportat la UPU Suceava – alte patru victime cu fracturi și traumatisme grave

Un accident rutier extrem de grav, soldat cu cinci victime, a avut loc sâmbătă, 21 martie 2026, în municipiul Fălticeni. Coliziunea a implicat trei autoturisme și a dus la acroșarea a doi pietoni, iar starea uneia dintre victime rămâne critică.

La locul intervenției au ajuns pompierii din Detașamentul Fălticeni cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, sprijiniți de trei echipaje SAJ ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dintre care unul cu medic.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, echipajele medicale au găsit la fața locului cinci victime: trei bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani.

Echipajul de terapie intensivă (tip C2) a preluat o victimă – unul dintre cei doi pietoni acroșați – care se afla în comă, cu stare gravă. Acesta prezenta politraumatisme severe: traumatism cranio-cerebral, traumatism toracic și abdominal, precum și suspiciune de pneumotorax. După manevrele de stabilizare efectuate la locul accidentului, victima a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Suceava.

Celelalte patru victime au suferit leziuni grave, dar au fost evaluate ca fiind în stare stabilă la momentul transportului. Astfel, două persoane prezintă fracturi la picioare, un bărbat are un traumatism toracic, iar ultima victimă prezintă un traumatism cranio-facial.

Aceste patru persoane au fost transportate la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Fălticeni pentru investigații și tratament de specialitate.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni au efectuat cercetări la fața locului pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul. Circulația în zonă a fost temporar restricționată.