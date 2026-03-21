Urmărit național pentru executarea unei pedepse cu închisoarea,  găsit în fața blocului din Fălticeni

La data de 20 martie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Judecătoria Fălticeni.

Astfel, în jurul orei 20:34, a fost identificat și preluat în custodie, fără incidente, un tânăr de 26 de ani, domiciliat în municipiul Fălticeni, condamnat definitiv la pedeapsa de 2 ani de închisoare pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Mandatul de executare a pedepsei închisorii vizează infracțiunea de complicitate la înșelăciune.

Bărbatul a fost depistat la ora 20:40, în fața blocului nr. 10 de pe Bulevardul 2 Grăniceri din municipiul Fălticeni. Ulterior, a fost condus la sediul Poliției Municipiului Fălticeni, unde i s-a înmânat o copie a mandatului de executare.

Tânărul figura urmărit la nivel național și a fost încarcerat în Penitenciarul Botoșani pentru executarea pedepsei.

Acțiunea polițiștilor s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără a fi înregistrate incidente.