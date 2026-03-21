Înșelătorie online cu țuică de pere: Sucevean păgubit cu 750 de lei după o comandă pe facebook

La data de 20 martie 2026, ora 17:20, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată direct de un bărbat din localitatea Bivolăria care locuiește în municipiul Suceava, cu privire la o posibilă înșelătorie online.

Bărbatul a reclamat că, în data de 21 noiembrie 2025, prin intermediul aplicației Facebook, a comandat 6 sticle de țuică de pere (cu o pară întreagă în interiorul fiecărei sticle) de la un cont denumit „Luca DelaZero”. Valoarea totală a comenzii a fost de 750 de lei, sumă pe care a plătit-o instant prin aplicația Revolut. De atunci și până în prezent, produsele nu i-au fost livrate, iar banii nu i-au fost returnați.

Echipa operativă a Biroului de Investigații Criminale a constatat că în data de 18 noiembrie 2025, în timp ce se afla la locul de muncă în Marea Britanie, bărbatul a văzut pe Facebook un anunț postat de pagina de afaceri „Luca DelaZeo” privind vânzarea țuicii de pere. A contactat vânzătorul prin numărul de telefon indicat în anunț, trecând discuția pe aplicația WhatsApp. A solicitat 6 sticle, a convenit prețul de 750 de lei și a efectuat plata pe un cont Revolut, urmând ca produsele să fie livrate la adresa sa de domiciliu în decurs de o săptămână.

Ulterior, cei doi au mai schimbat mesaje pe WhatsApp cu privire la statusul comenzii, însă vânzătorul a tot amânat livrarea. Ultima comunicare a avut loc la data de 14 ianuarie 2026, după care nu a mai existat niciun răspuns, iar suma plătită nu a fost returnată.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Suceava.

Poliția reamintește cetățenilor să manifeste maximă prudență la tranzacțiile online, în special la plățile în avans către conturi necunoscute sau vânzători neidentificați clar, și să verifice întotdeauna reputația paginilor și a vânzătorilor înainte de a efectua plăți.