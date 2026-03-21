Doi pietoni acroșați la Fălticeni după o coliziune între trei autoturisme: Patru persoane transportate la spital

Un accident rutier soldat cu victime a avut loc sâmbătă, 21 martie 2026, în municipiul Fălticeni.

Potrivit slt Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, în urma coliziunii dintre trei autoturisme, au fost acroșați și doi pietoni, iar patru persoane au necesitat îngrijiri medicale de urgență.

La locul intervenției au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului Fălticeni, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2 (tip terapie intensivă), sprijiniți de trei echipaje SAJ (Serviciu de Ambulanță Județean), dintre care unul cu medic la bord.

Din totalul de cinci persoane implicate în eveniment (șoferi/pasageri și pietoni), patru au avut nevoie de îngrijiri medicale. Unul dintre pietoni se afla în stare de inconștiență, dar cu funcții vitale prezente la momentul evaluării inițiale. Toate cele patru victime au fost preluate și transportate la unități spitalicești pentru investigații și tratament de specialitate.

Cauzele exacte ale producerii accidentului urmează a fi stabilite de polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni, care efectuează cercetări la fața locului.

Circulația în zona producerii evenimentului a fost temporar afectată, iar autoritățile recomandă șoferilor să manifeste prudență sporită în trafic.