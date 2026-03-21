Agresiune pe terenul de fotbal din Voievodeasa: Trei bărbați din Sucevița, cercetați penal pentru lovirea a trei cetățeni ucraineni – Toți trei reținuți pentru 24 de ore

Lucrătorii Postului de Poliție Sucevița au continuat cercetările privind o agresiune comisă la data de 7 martie 2026, în jurul orei 17:30, pe terenul de fotbal din satul Voievodeasa, comuna Sucevița, în apropierea Școlii Gimnaziale Voievodeasa.

În urma activităților de cercetare penală, coordonate de procurorul de caz, au fost identificați și puși sub acuzare trei bărbați din localitate, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de „lovire sau alte violențe” (art. 193 alin. (2) și (2¹) lit. c) din Codul Penal), faptă comisă asupra a trei persoane de cetățenie ucraineană.

Cercetările au inclus examinări medico-legale ale persoanelor vătămate, audierea mai multor martori care au confirmat agresiunile, precum și audieri ale suspecților.

Astfel, față de cei trei bărbați a fost dispusă continuarea urmăririi penale:

Un bărbat de 46 de ani, din satul Voievodeasa, comuna Sucevița, cu antecedente penale, este cercetat pentru că ar fi lovit o ucraineancă cu un pet de bere în zona feței, provocându-i leziuni care necesită 5 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Un alt bărbat, de 43 de ani, din aceeași localitate, cu antecedente penale, este suspectat că l-ar fi lovit de mai multe ori cu pumnul în zona corpului pe un ucrainean. Acesta și-a rezervat dreptul de a nu da declarații în calitate de suspect.

Un tânăr de 17 ani, din satul Voievodeasa, fără antecedente penale, este cercetat pentru că l-ar fi lovit cu pumnul în zona feței pe un minor ucrainean. În declarația dată în calitate de suspect, tânărul a afirmat că a acționat astfel deoarece se temea că victima, care se îndrepta spre el în fugă, îl va lovi.

La data de 19 martie 2026, organele de poliție judiciară au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de toți cei trei bărbați.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Postului de Poliție Sucevița sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, urmând a fi propuse măsuri legale în funcție de probatoriul administrat.