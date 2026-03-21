Agresiune gravă în comuna Voitinel: Doi bărbați reținuți după amenințări cu moartea și violare de domiciliu

La data de 14 martie 2026, în jurul orei 17:50, în curtea unui imobil de pe strada Cărămidăriei din comuna Voitinel, județul Suceava, au avut loc fapte de violență care au dus la continuarea cercetărilor penale sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni grave.

Potrivit Poliției Județene Suceava, lucrătorii Secției 4 Poliție Rurală Gălănești au efectuat cercetări amănunțite și au administrat probatoriu în cazul a doi bărbați din localitate, cercetați penal pentru:

Amenințarea cu moartea a două persoane, folosind un obiect ascuțit-înțepător și, respectiv, un topor, provocându-le o stare de temere;

Violarea de domiciliu, prin pătrunderea fără drept în curtea imobilului aparținând victimelor;

Distrugere, prin aruncarea cu pietre în ușa de acces a locuinței și în autoutilitara marca Mercedes-Benz aparținând părților vătămate;

Tulburarea ordinii și liniștii publice, prin violențe asupra bunurilor și amenințări.

La data de 18 martie 2026, un judecător de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Rădăuți a admis propunerea organelor de poliție și a emis două mandate de percheziție domiciliară la locuințele celor doi bărbați. În urma perchezițiilor domiciliare au fost identificate și ridicate următoarele bunuri:

3 cutii metalice conținând alice și capse, posibil destinate armelor cu aer comprimat;

Un pistol cu încărcător metalic, manșon metalic și corp din plastic, despre care există suspiciunea că este supus autorizării.

Tot pe 18 martie 2026, față de unul dintre cei doi bărbați a fost emis mandat de aducere. Acesta a fost condus la sediul poliției, asistat de un avocat din oficiu, audiat în calitate de suspect și reținut pentru o perioadă de 24 de ore, măsură dispusă pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, urmărirea penală fiind dispusă și continuată față de ambii bărbați implicați.