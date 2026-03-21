Razie de amploare în zona Rădăuți: 7 persoane reținute după acțiuni coordonate ale poliției

În noaptea de 19 spre 20 martie 2026, pe raza municipiului Rădăuți și a comunelor învecinate, polițiștii au desfășurat o razie de amploare, cu efective întărite, care a dus la reținerea a 7 persoane și punerea în aplicare a unui mandat de arestare preventivă.

Acțiunea a implicat un total de 58 de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți, 11 polițiști de la Poliția Oraș Vicovu de Sus, 5 polițiști de la Poliția Oraș Milișăuți, 2 jandarmi din Detașamentul de Jandarmi Rădăuți și două grupe de luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) Suceava.

Razia a avut două componente principale: creșterea vizibilității polițienești pe stradă pentru sporirea siguranței publice și rutiere, precum și aplicarea unor măsuri ferme față de persoanele implicate în infracțiuni stradale sau alte fapte penale aflate în lucru. Au fost constituite echipe suplimentare pentru gestionarea procedurilor și transportul persoanelor private de libertate la centrele de reținere și arestare preventivă.

Obiectivele urmărite au inclus: prevenirea infracțiunilor stradale și cu impact mediatic, disciplinarea participanților la trafic, testarea conducătorilor auto suspectați de consum de alcool sau substanțe interzise, verificarea vehiculelor înmatriculate în străinătate, identificarea transporturilor fără documente legale (inclusiv material lemnos), depistarea persoanelor urmărite sau cu mandate, prevenirea delincvenței juvenile și combaterea oricăror fapte contravenționale sau penale.

Rezultatele operațiunii au fost următoarele:

353 de autovehicule controlate

382 de persoane legitimate

31 de testări cu aparatul etilotest și 1 testare pentru substanțe interzise

140 de contravenții constatate, în valoare totală de 86.392 lei (din care 136 la OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice: 64 pentru viteză, 1 pentru alcool, 2 pentru depășiri neregulamentare, 1 pentru ITP expirat, 6 la bicicliști, 10 pentru neport centură, 52 alte abateri; plus 1 la Legea 61/1991 și 3 la Legea 333/2003 în valoare de 5.000 lei)

13 permise de conducere reținute (5 pentru viteză, 5 pentru trecerea la nivel cu calea ferată, 2 pentru depășiri, 1 pentru alcool)

5 certificate de înmatriculare reținute

În plus, au fost constatate 2 infracțiuni în flagrant: conducere fără permis și încredințarea unui vehicul unei persoane fără permis. Au fost puse în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară, ocazie cu care, la una dintre locații, au fost ridicate o armă neletală de autoapărare cu gaz (supusă autorizării) și elemente de muniție aferente.

Au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Rădăuți 22 de persoane, iar față de 8 persoane s-au pus în aplicare mandate de aducere. Au fost dispuse măsuri de reținere pentru 24 de ore față de 7 persoane: 2 pentru infracțiuni rutiere (consum de alcool/substanțe interzise), 1 pentru furt (infracțiune contra patrimoniului) și 4 pentru infracțiuni de violență stradală. De asemenea, față de o persoană a fost pus în aplicare un mandat de arestare preventivă pentru tâlhărie calificată.

Pentru escortarea persoanelor private de libertate la Centrele de Reținere și Arestare Preventivă ale IPJ Bistrița-Năsăud și IPJ Mureș au fost mobilizați 10 polițiști din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți.

Aceste acțiuni fac parte din eforturile continue ale Poliției Suceava de menținere a ordinii publice și combaterii infracționalității în zonă.