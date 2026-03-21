Incendiu la o casă de locuit în Moara: Flăcările au cuprins generalizat construcția, două persoane monitorizate de SMURD pentru atacuri de panică

Un incendiu violent a cuprins sâmbătă dimineața, 21 martie 2026, o casă de locuit din localitatea Moara, comuna Moara.

Potrivit slt Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD tip B2 din cadrul Detașamentului Suceava.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la întreaga structură a casei de locuit.

În urma intervenției pompierilor incendiul a fost localizat și ulterior lichidat.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Echipajul SMURD a preluat în monitorizare două persoane – proprietarul casei și fiica acestuia – care au suferit atacuri de panică în urma evenimentului. Ambele persoane erau conștiente, cooperante și au primit îngrijiri la fața locului. După evaluare, atât proprietarul, cât și fiica sa au refuzat transportul la spital.