Peste 44.000 de euro nedeclarați, descoperiți la un cetățean ucrainean la PTF Vicovu de Sus ascunși în căptușeala genții și într-o borsetă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O echipă comună de control formată din polițiști de frontieră ai Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus și inspectori vamali de la Biroul Vamal Vicovu de Sus a descoperit, în noaptea de 20 spre 21 martie 2026, suma de 44.000 de euro ascunsă în bagajele personale ale unui cetățean ucrainean care intra în România pe jos.

Incidentul s-a produs în jurul orei 00:40, pe sensul de intrare în țară prin Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus. Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, s-a prezentat la controlul de frontieră deplasându-se pe jos, fără autovehicul.

În urma unei analize de risc, echipa mixtă a decis să efectueze un control amănunțit asupra persoanei și a bagajelor sale.

În timpul verificărilor detaliate au fost identificate bancnote în valoare totală de 44.000 de euro, ascunse în căptușeala unei genți de mână și în buzunarul exterior al unei borsete

Suma nu a fost declarată la intrarea în țară, contrar prevederilor legale în vigoare.

În conformitate cu procedurile legale, întreaga sumă de 44.000 de euro a fost reținută pentru continuarea cercetărilor. Cetățeanul ucrainean a fost sancționat contravențional de către Biroul Vamal Vicovu de Sus cu amendă în valoare de 3.000 de lei.