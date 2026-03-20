Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților clarifică situația privind activitățile Părintelui Dan Damaschin: nu a existat niciodată binecuvântare oficială pentru lucrări social-filantropice în eparhie

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a emis un comunicat oficial prin care exprimă îngrijorarea față de tulburarea creată în rândul beneficiarilor serviciilor de asistență socială din eparhie, ca urmare a unor mesaje recente ale Părintelui Dan Damaschin. În aceste comunicări s-a afirmat că părintele nu ar mai beneficia de binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, pentru desfășurarea activităților social-filantropice pe teritoriul eparhiei.

Pentru a restabili liniștea și a oferi o informare corectă credincioșilor și tuturor celor implicați, Arhiepiscopia face următoarele precizări oficiale:

Părintele Dan Damaschin nu a solicitat niciodată binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic pentru desfășurarea de activități de asistență socială în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. În consecință, nu se poate vorbi despre retragerea unei binecuvântări care nu a fost cerută și nici acordată vreodată.

Comunicatul subliniază că, în trecut, Părintele Dan Damaschin a organizat anumite evenimente pe teritoriul eparhiei, inclusiv manifestări cultural-artistice cu scop filantropic. Acestea au fost însă desfășurate pe cont propriu, fără a fi integrate într-un cadru instituțional al Arhiepiscopiei și fără a respecta procedurile eparhiale obligatorii.

Arhiepiscopia reamintește cu fermitate regulile canonice și administrative în vigoare: orice activitate caritabilă inițiată de un cleric din afara eparhiei poate fi desfășurată pe teritoriul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților exclusiv cu respectarea procedurilor, cu binecuvântarea expresă a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, prin intermediul Sectorului Social-Filantropic al Centrului Eparhial Suceava și cu acordul chiriarhului de care aparține respectivul cleric.

În comunicat se face un apel către toți cei implicați în activități filantropice să păstreze buna rânduială și transparența, astfel încât lucrarea de ajutorare a celor aflați în nevoie să nu devină prilej de tulburare, ci să rămână o mărturie autentică a iubirii față de aproapele.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților își reafirmă deschiderea și sprijinul pentru toate inițiativele de întrajutorare care se desfășoară în duh de ascultare, respectând rânduielile bisericești și procedurile canonice stabilite.