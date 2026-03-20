Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane – Etapa județeană Suceava: 9 elevi s-au calificat la faza națională de la Iași

Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava a găzduit etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Științe Socio-Umane, la care au participat un număr de 96 de elevi din întreg județul Suceava.

Concursul a cuprins probe la disciplinele educație socială, logică-argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie, fiind organizat pe clase și niveluri de studiu.

După evaluarea lucrărilor și centralizarea rezultatelor, au fost desemnați cei 9 elevi care au obținut notele cele mai mari și s-au calificat la etapa națională.

Lista calificaților este următoarea:

Petrașuc Teodora – Educație socială, clasa a VIII-a – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava (prof. îndrumător Popescu Anamaria) Savin Alexandra – Educație socială, clasa a VII-a – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava (prof. îndrumător Popescu Anamaria) Tiron Alessia Maria – Logică, argumentare și comunicare, clasa a XI-a – Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului (prof. îndrumător Rusu Daniel) Ciobotaru Maria Miruna – Psihologie, clasa a XI-a – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava (prof. îndrumător Anuței Gabriela) Drobotă Ioana Sofia – Economie, clasa a XI-a – Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava (prof. îndrumător Sahleanu Cecilia) Danileț Ovidiu Emanuel – Economie, clasa a XII-a – Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (prof. îndrumător Harja Irina Geanina) Sofroni Maia Anastasia – Economie, clasa a XI-a – Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (prof. îndrumător Hacman Gabriel) Dorneanu Ionela Francesca – Sociologie, clasa a XII-a – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava (prof. îndrumător Anuței Ioan Cezar) Vlădeanu Cristian – Filosofie, clasa a XII-a – Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (prof. îndrumător Popovici Florin George)

Etapa națională a Olimpiadei de Științe Socio-Umane se va desfășura în perioada 6–9 aprilie 2026, la Iași, unde elevii calificați din județul Suceava vor concura alături de reprezentanți ai celorlalte județe pentru medaliile și mențiunile naționale.

Organizarea și desfășurarea etapei județene au fost coordonate de inspectorul școlar pentru discipline socio-umane, prof. Anuței Ioan Cezar, care a asigurat buna funcționare a comisiei de evaluare și respectarea tuturor normelor procedurale stabilite de Ministerul Educației.

Disciplinele socio-umane – educație socială, logică, psihologie, economie, sociologie și filosofie – continuă să atragă un număr consistent de elevi pasionați în județul Suceava, unde colegiile naționale din municipiu („Mihai Eminescu”, „Ștefan cel Mare”, „Petru Rareș”) și din orașele Gura Humorului și Rădăuți rămân centre puternice de pregătire și performanță academică.