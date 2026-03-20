Controverse la Cajvana: Primăria condiționează adeverințele APIA de plata impozitelor locale – Localnic: „Oamenii sunt blocați la subvenții”, Primarul: „Am renunțat la condiționare, dar recomandăm plata”

O situație tensionată s-a creat în orașul Cajvana, unde fermierii și crescătorii de animale întâmpină dificultăți în obținerea adeverințelor necesare pentru depunerea cererilor de subvenții la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Un localnic, Ioan Mârza, a semnalat public că, în ultimele zile, eliberarea acestor documente a fost condiționată de achitarea integrală a impozitelor și taxelor locale, ceea ce afectează direct accesul la plățile APIA pentru campania 2026.

Potrivit semnalărilor făcute de cetățeni, inclusiv pe rețele sociale și prin contact direct cu administrația locală, mai mulți producători agricoli au fost informați la ghișeu că nu pot primi adeverința fără dovada plății la zi a datoriilor către bugetul local. Această practică a generat nemulțumiri majore, mai ales că termenul limită de depunere a cererilor unice de plată la APIA se apropie rapid, iar neobținerea adeverinței blochează accesul la subvențiile europene și naționale esențiale pentru supraviețuirea economică a multor gospodării din zonă.

Reacționând la situație, administrația orașului Cajvana a emis o informare oficială în care recunoaște că, începând cu data de 19 martie 2026, a existat o scurtă perioadă în care eliberarea adeverințelor a fost legată de plata impozitelor. Primarul Gheorghe Tomăscu explică că această măsură nu a fost votată în Consiliul Local, ci a reprezentat o decizie administrativă internă, luată în contextul noilor prevederi legale introduse prin OUG 7/2026.

„Prin OUG 7/2026, art. 59 alin. (1) a fost eliminată interdicția primăriilor de a condiționa eliberarea adeverințelor pentru APIA de plata impozitelor sau taxelor locale. Astfel, unele primării au început să impună o astfel de condiție. Am hotărât ca administrația orașului Cajvana să nu se prevaleze de această posibilitate legală”, a precizat primarul Tomăscu.

În comunicatul oficial, edilul subliniază că, deși legea permite acum condiționarea, Primăria Cajvana a renunțat la această practică după discuții și evaluări interne. Totuși, persoanele cu debite restante vor primi, la ridicarea adeverinței, o recomandare expresă de achitare (chiar și parțială) a sumelor datorate, beneficiind în schimb de un tratament prioritar în eliberarea documentului.

„Cu toate acestea, persoanele cu debite restante vor primi, la ridicarea adeverinței, recomandarea de achitare, chiar parțială, a debitelor restante, cu recompensa unui tratament prioritar în eliberarea adeverinței”, a detaliat primarul.

Din punct de vedere legal, legislația în vigoare (inclusiv Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și normele APIA) nu impune obligativitatea achitării impozitelor locale la zi pentru eliberarea adeverințelor necesare la APIA – fapt confirmat și de administrația locală în comunicat. Condiționarea a fost deci o opțiune permisă de OUG 7/2026, dar nu obligatorie.