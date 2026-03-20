Deputatul Petru Negrea: Amendamentul pentru reabilitarea bazinului de înot din Gura Humorului, respins în dezbaterile pe bugetul de stat – „O risipă generată prin inacțiune”

Deputatul AUR de Suceava, Petru Negrea, a anunțat că un amendament depus de acesta în cadrul dezbaterilor asupra Legii bugetului de stat pe anul 2026, prin care solicita alocarea fondurilor necesare pentru reabilitarea bazinului de înot din Gura Humorului, a fost respins de majoritatea parlamentară.

Într-un comunicat transmis presei, parlamentarul sucevean critică decizia și atrage atenția asupra consecințelor grave ale amânării intervenției asupra acestei infrastructuri publice.

Bazinul de înot din Gura Humorului a funcționat normal până în anul 2023, când acoperișul a fost grav afectat de fenomene meteorologice extreme. De atunci, în absența unei reparații de urgență, clădirea a rămas expusă permanent infiltrațiilor de apă. Fiecare ploaie, fiecare ciclu îngheț-dezgheț a accelerat degradarea structurală, a distrus finisajele interioare, instalațiile electrice și sanitare, transformând o investiție relativ recentă într-un obiectiv aproape irecuperabil fără intervenții majore.

„În mod firesc, prioritatea oricărei administrații responsabile trebuie să fie protejarea și menținerea investițiilor existente. Este ilogic și ineficient din punct de vedere economic să lași o clădire publică să se degradeze din lipsă de finanțare, iar ulterior să fii nevoit să aloci sume mult mai mari pentru reabilitare sau reconstrucție”, subliniază deputatul Petru Negrea.

Parlamentarul AUR compară situația bazinului din Gura Humorului cu alocările generoase din bugetul de stat pentru construcția sau modernizarea unor stadioane de fotbal în diverse județe, proiecte care, în opinia sa, beneficiază uneori de criterii preferențiale și lipsite de transparență. „Nu contest importanța investițiilor în infrastructura sportivă, însă ordinea priorităților trebuie să fie una rațională și echilibrată. Alocarea resurselor publice ar trebui să înceapă cu protejarea a ceea ce deja există și funcționează, nu cu finanțarea unor proiecte noi, care, în multe cazuri, nu răspund unor nevoi imediate”, afirmă Negrea.

Potrivit deputatului, inacțiunea actuală generează o risipă certă: costurile de intervenție cresc exponențial lunar, iar comunitatea din Gura Humorului și zonele limitrofe este privată de un serviciu public important.

„Situația bazinului din Gura Humorului este un exemplu clar de risipă generată prin inacțiune. Costurile de intervenție cresc de la o lună la alta, iar comunitatea pierde accesul la un serviciu public important”, concluzionează Petru Negrea, anunțând că va continua să susțină alocarea fondurilor necesare și să ceară criterii transparente și echitabile în distribuirea resurselor publice la nivel național.