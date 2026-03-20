Agresiune și tâlhărie în parcarea Iulius Mall Suceava: trei bărbați reținuți, apoi puși sub control judiciar după ce instanța a refuzat arestarea preventivă

Un conflict spontan degenerat în agresiune fizică repetată și tâlhărie calificată s-a produs miercuri seară, 18 martie 2026, în zona Iulius Mall Suceava, în apropierea Serviciului Public de Evidență a Populației și în parcarea destinată taxiurilor.

Din cercetările efectuate de Poliția municipiului Suceava – Biroul Investigații Criminale, în jurul orei 20:30, în proximitatea ușii de acces pe terasa complexului comercial un bărbat, S. V. a fost atins intenționat cu cotul de unul dintre cei trei autori necunoscuți la acel moment. Gestul a declanșat un conflict spontan, în urma căruia victima a fost agresată fizic de către unul dintre agresori, iar ulterior și de un al doilea membru al grupului.

După ce agresiunea a încetat temporar, victima s-a deplasat împreună cu un martor (O.C.) și cu o altă persoană care ajunsese între timp la fața locului (O.M.) prin interiorul mall-ului spre ieșirea din zona cafenelei Ziretto. Ajunși în parcarea taxiurilor, la scurt timp a sosit un autoturism marca Volkswagen Touran din care au coborât aceleași trei persoane. Cei doi agresori principali au reluat imediat lovirea victimei, provocându-i suferințe fizice. În timpul agresiunii, victima și-a pierdut vesta și o pereche de pantofi sport; înainte de a pleca, unul dintre autori a ridicat de pe sol aceste bunuri și s-a urcat în autoturism, care s-a îndreptat ulterior spre intersecția cu strada Calea Unirii.

Din declarația persoanei vătămate a reieșit că în buzunarele vestei se aflau un telefon mobil marca Motorola, un pachet de țigări și suma de 6.000 lei.

La solicitarea unui martor (O.M.), un echipaj SAJ Suceava a intervenit și a transportat victima la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Examenul medico-legal efectuat a doua zi, 19 martie 2026, a stabilit diagnosticul de „contuzii și echimoze multiple”, cu necesitatea a 8 zile de îngrijiri medicale.

Datorită mobilizării rapide a tuturor echipajelor de poliție aflate în serviciu și a măsurilor informativ-operative întreprinse de Biroul Investigații Criminale, autoturismul implicat a fost identificat și oprit în trafic în jurul orei 23:30, la intrarea în cartierul Ițcani, pe strada Mitocului, în proximitatea cafenelei Ziretto. În interiorul vehiculului au fost descoperiți trei tineri din comuna Pătrăuți ( B.E.V. – 39 ani, B.L.V. – 18 ani și S.S. – 30 ani), iar pe bancheta din spate au fost identificate vesta bleumarin și perechea de pantofi sport descriși de victimă, bunuri restituite ulterior persoanei vătămate.

Cei trei au fost conduși la sediul Poliției municipiului Suceava pentru audieri și continuarea cercetărilor. Au fost efectuate cercetări la fața locului în ambele locații (terasa mall și parcarea taxiurilor), examene fizice, recunoașteri după planșe fotografice și audieri de martori.

La data de 19 martie 2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei trei suspecți pentru următoarele fapte pentru B.E.V. și B.L.V. – infracțiunea de lovire sau alte violențe și tâlhărie calificată, iar pentru S.S. – complicitate la tâlhărie calificată.

Prin ordonanțe succesive, cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore (perioadele cuprinse între 19 martie, orele 09:00–09:40 și 20 martie, aceeași oră). Ei au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Prin încheierea pronunțată în aceeași zi, instanța a respins propunerea de arestare preventivă și a dispus punerea imediată în libertate a celor trei inculpați, luându-se față de aceștia măsura preventivă a controlului judiciar.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava pentru stabilirea exactă a rolurilor fiecărui participant, a gradului de vinovăție și a eventualelor circumstanțe agravante sau atenuante suplimentare.