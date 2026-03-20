Rădăuți: Bărbat arestat preventiv după tâlhărirea unui ucrainean ce câștigase 12.000 de lei la păcănele

Un bărbat din municipiul Rădăuți a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru complicitate la infracțiunea de tâlhărie calificată, după ce un cetățean ucrainean rezident în România a fost agresat fizic și jefuit de o sumă importantă de bani în noaptea de 17 martie 2026.

Potrivit datelor din ancheta polițiștulor, evenimentul s-a produs în jurul orei 20:00, când victima – un bărbat de 30 de ani, cetățean ucrainean – a sesizat direct poliția că a fost agresat în curtea unui hostel din municipiu, fiind deposedat prin violență de suma de 9.800 lei.

Din cercetările efectuate a reieșit că în jurul orei 18:00 ucraineanul s-a aflat la un local de jocuri de noroc din Rădăuți (Casino Royal Slots), unde a câștigat suma de 12.000 lei la aparatele electronice (slot machines). În timp ce se afla în incinta localului, a fost abordat de un bărbat de etnie romă, însoțit de o altă persoană de sex masculin, care i-a solicitat insistent bani din câștig. Victima a refuzat și a părăsit rapid locația, deplasându-se către hostelul unde era cazat, iar în curtea unității de cazare, a fost surprins de aceeași persoană care coborâse dintr-un autoturism marca Mercedes Clasa A. Agresorul l-a tras de vestă și i-a sustras din buzunar suma de 9.800 lei, provocându-i leziuni fizice minore prin violență.

Ancheta a fost desfășurată cu celeritate, permițând identificarea și reținerea autorilor. Principalul suspect – un bărbat din Rădăuți – a fost prezentat în data de 19 martie 2026 judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Rădăuți, împreună cu propunerea de arestare preventivă formulată de procurorul de caz.

Prin Încheierea nr. 14 din 19 martie 2026, Judecătoria Rădăuți a admis propunerea Ministerului Public, dispunând arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile (19 martie – 17 aprilie 2026), pentru complicitate la tâlhărie calificată (art. 48 rap. la art. 233 și art. 234 alin. (1) lit. d) Cod Penal, cu aplicarea art. 44 alin. (1) Cod Penal). Mandatul de arestare preventivă nr. 14/1/UP a fost emis în aceeași zi.

Inculpatul urmează să fie escortat și depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.