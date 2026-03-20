Accident de muncă în pădurea Voroneț: Angajat lovit de roata unui TAF după surparea malului de pământ, transportat la spital unde a suferit o intervenție chirurgicală

Un accident de muncă grav s-a produs vineri dimineață, 19 martie 2026, în jurul orei 08:30, pe un drum forestier din zona Voroneț, în pădurea administrată de un canton silvic din localitatea Mănăstirea Humorului.

Din primele verificări efectuate de polițiștii Postului de Poliție Mănăstirea Humorului, un angajat al unei societăți comerciale specializate în exploatare forestieră se deplasa cu un TAF pentru a transporta motorină la un alt TAF rămas fără combustibil în seara precedentă. În timp ce se afla pe drumul forestier, a fost depășit de un alt TAF aparținând unei alte firme din Valea Moldovei.

În acel moment, malul de pământ de pe marginea drumului s-a surpat brusc, provocând dezechilibrarea conducătorului și căderea acestuia sub roata TAF-ului propriu. Angajatul a suferit leziuni grave în urma impactului.

Persoana rănită a fost preluată de un echipaj medical de urgență și transportată la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale de specialitate.

Conform informațiilor furnizate de angajator, victima beneficiază de contract individual de muncă și a fost instruită în prealabil privind normele de securitate și sănătate în muncă specifice activității forestiere. Evenimentul a fost notificat de îndată Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, conform procedurilor legale.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.