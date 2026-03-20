Accidentul rutier în lanț cu patru răniți de pe Varianta Ocolitoare Suceava: Șoferul ucrainean al unui autoturism ce avea o remorcă cu un utilaj agricol a pierdut controlul mașinii

Un accident rutier în lanț s-a produs vineri dimineață, 20 martie 2026, în jurul orei 07:55, pe Varianta Ocolitoare Suceava (VO2P), pe direcția DN2 Fălticeni – DN17.

Din primele date furnizate de Poliția Suceava, un ansamblu rutier format dintr-un autovehicul Ford care tracta o remorcă încărcată cu un utilaj agricol a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu două autoturisme care circulau regulamentar pe sensul opus: un BMW X3 și un BMW 320. În urma impactului inițial, o roată dreapta-față s-a desprins de la autoturismul Ford și a lovit o autoutilitară marca Scania cu numere de înmatriculare eliberate de autoritățile ungare.

În urma evenimentului rutier au fost rănite patru persoane, toate transportate cu ambulanțe la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

Evaluarea medicală preliminară a indicat următoarele diagnostice:

conducătorul ansamblului rutier (bărbat, 30 de ani, cetățean ucrainean): contuzie gleznă stângă

pasagera din același autoturism (femeie, 28 de ani): traumatism toracic și durere la nivelul mâinii stângi

conducătorul autoturismului BMW X3 (bărbat, 58 de ani): traumatism de accident rutier cu suspiciune de fractură de șold stâng

conducătorul autoturismului BMW 320 (bărbat, 27 de ani): dureri lombare ușoare

Toți conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în toate cazurile.

La fața locului s-au deplasat echipaje medicale de urgență (SAJ și SMURD), polițiști rutieri din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava, precum și reprezentanți ai mass-mediei locale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, polițiștii urmând să stabilească împrejurările exacte ale producerii accidentului, inclusiv factorii care au condus la pierderea controlului direcției de către conducătorul ansamblului rutier.

Circulația pe sectorul respectiv al VO2P a fost temporar perturbată, fiind reluată treptat după degajarea carosabilului și ridicarea vehiculelor avariate.