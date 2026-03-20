Wizz Air anulează zborurile Suceava – Larnaca pentru sezonul de vară 2026: Lifetour promite soluții alternative

Compania low-cost Wizz Air a decis să anuleze zborurile directe de pe aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava către Larnaca (Cipru) programate pentru sezonul de vară 2026, anunță agenția de turism suceveană Lifetour, unul dintre touroperatori care opera această rută populară pentru vacanțele în Cipru.

Într-un mesaj transmis călătorilor afectați, echipa Lifetour precizează că decizia aparține exclusiv companiei aeriene și că agenția lucrează activ, împreună cu partenerii săi, pentru identificarea unor soluții alternative care să minimizeze impactul asupra planurilor de vacanță ale turiștilor.

„În urma deciziei companiei Wizz Air de a anula zborurile către Larnaca din Suceava pentru sezonul de vară 2026, dorim să vă asigurăm că situația este în atenția noastră și că lucrăm activ, împreună cu partenerii noștri, pentru a identifica soluții alternative pentru această rută. Vom reveni în cel mai scurt timp cu informații clare și actualizate către toți turiștii noștri privind vacanțele dumneavoastră, astfel încât planurile să fie cât mai puțin afectate”, se arată în comunicatul Lifetour.

Agenția subliniază un aspect important pentru cei care își planifică vacanțe în Cipru: Wizz Air menține în continuare zborurile regulate către Larnaca din aeroportul internațional Iași. Astfel, ruta rămâne accesibilă din regiunea Moldovei, deși necesită deplasarea suplimentară până la Iași.