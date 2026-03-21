Accident Fălticeni: Șoferul a pierdut controlul mașinii, a acroșat doi pietoni și a lovit două mașini parcate – un bărbat a suferit leziuni grave



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În cursul zilei de astăzi, 21 martie 2026, în jurul orei 13:30, Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată cu privire la producerea unui accident rutier cu victime pe raza municipiului Fălticeni.

Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat că un bărbat de 38 de ani, din municipiul Fălticeni, a condus un autoturism pe strada Nicolae Beldiceanu, din direcția Bulevardul Revoluției către strada Mihai Eminescu. Șoferul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe trotuar și a acroșat doi pietoni: un bărbat de 42 de ani și o femeie de 38 de ani, ambii din municipiul Fălticeni.

Autoturismul a continuat traiectoria, a intrat în coliziune cu stâlpii unui gard și a fost proiectat ulterior în alte două autoturisme parcate. În unul dintre acestea se aflau un bărbat de 43 de ani și o femeie de 34 de ani, ambii din comuna Forăști.

În urma accidentului pietonul de 42 de ani a suferit leziuni grave și a fost transportat la unitate medicală, femeia de 38 de ani, pieton, a suferit leziuni care necesită îngrijiri medicale, bărbatul de 43 de ani și femeia de 34 de ani din autoturismul parcat au suferit leziuni ușoare, iar șoferul de 38 de ani a fost rănit ușor.

Șoferul implicat a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. De asemenea, a fost testat cu aparatul DrugTest pentru detectarea consumului de substanțe interzise, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului și dispunerea măsurilor legale care se impun.