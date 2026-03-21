Victorie muncită și importantă pentru Cetatea 1932 Suceava: 1-0 cu CSM Adjud 1946, gol decisiv semnat de Gabriel Răducan

Cetatea 1932 Suceava a obținut o victorie extrem de importantă în penultima etapă a sezonului regulat din Liga a III-a, Seria I, impunându-se cu scorul de 1-0 în fața formației CSM Adjud 1946, pe teren propriu, în etapa a XXI-a.

Partida, disputată sâmbătă, 21 martie 2026, a fost una echilibrată și tensionată, cu oaspeții veniți să obțină un rezultat care să le mențină speranțele de play-off sau baraj. Echipa pregătită de antrenorul Petre Grigoraș a controlat în mare parte jocul, dar a avut nevoie de o reușită de calitate pentru a debloca tabela.

Golul victoriei a fost marcat în minutul 50 de Gabriel Răducan, care a finalizat o combinație rapidă pe flancul drept și a înscris cu un șut puternic din interiorul careului. Golul a venit după o primă repriză în care sucevenii au creat mai multe ocazii, dar au fost lipsiți de precizie în fața porții.

Formația de start a „alb-albaștrilor” a fost următoarea: David Feșteu – Marius Codreanu, Ciprian Perju, Ruslan Chelari, Cătălin Grosu, Ruben Sumanariu, Andrei Cerlincă, Matei Frunză, Cosmin Tucaliuc, Stephane Ferhaoui și Gabriel Răducan.

Pe parcursul meciului au mai intrat în teren: Mario Bai, Răzvan Gorovei, Alexandru Zaharia, Ilie Marian și Ștefan Petraru, schimbările contribuind la menținerea echilibrului și la gestionarea finalului de partidă.

Cu această victorie, Cetatea 1932 Suceava își consolidează poziția secundă în clasamentul Seriei I, acumulând 44 de puncte și rămânând în cursa pentru un loc de baraj de promovere în Liga a II-a. Echipa suceveană demonstrează o formă constantă în partea secundă a sezonului, cu un joc solid defensiv și eficiență sporită în atac.

În ultima etapă a sezonului regulat, programată sâmbătă, 28 martie 2026, de la ora 15:00, Cetatea 1932 Suceava va evolua în deplasare pe stadionul Areni din Gura Humorului, în fața rivalei locale FC Șoimii Gura Humorului. Partida este considerată deplasare pentru suceveni, dar suporterii ambelor tabere se așteaptă la un duel extrem de disputat, cu miză majoră pentru moral și clasament înaintea play-out-ului.