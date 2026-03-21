Accident rutier GRAV pe DN2, la Pătrăuți: Un bărbat decedat după descarcerare, altul încarcerat și rănit grav, după o coliziune între două autoturisme

Un accident rutier extrem de grav s-a produs sâmbătă seara pe DN2 (E85), în zona localității Pătrăuți, soldându-se cu decesul unui bărbat și rănirea gravă a altor două persoane.

Din primele informații furnizate de slt Radu Gabriel din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava, impactul frontal a avut loc între două autoturisme, implicând trei persoane. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD tip B2, fiind solicitați în sprijin și două echipaje SAJ (Serviciul de Ambulanță Județean), dintre care unul încadrat cu medic.

În unul dintre autoturisme se afla un bărbat rămas încarcerat în habitaclu, inconștient la sosirea echipajelor de intervenție. După o operațiune complexă și rapidă de descarcerare, victima a fost extrasă dintre fiarele contorsionate ale mașinii și predată imediat echipajelor medicale. Din păcate, medicul de pe ambulanța SAJ a constatat decesul acestuia, leziunile suferite fiind incompatibile cu viața.

În cel de-al doilea autoturism se aflau un bărbat și o femeie. Ambii erau conștienți la momentul sosirii salvatorilor, însă bărbatul era încarcerat în interiorul vehiculului. După extragerea sa cu echipamentul hidraulic de descarcerare, victima a fost preluată și stabilizată de paramedicii SMURD și SAJ. Femeia din același autoturism a fost evaluată medical la fața locului, starea ei fiind mai puțin gravă.

Toate cele trei persoane implicate erau adulți. Cauzele exacte ale producerii impactului frontal urmează să fie stabilite de polițiștii rutieri din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava, care efectuează cercetări la fața locului sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Circulația pe DN2 în zona Pătrăuți a fost temporar blocată.