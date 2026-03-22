Accidentul cu un mort și doi grav răniți de la Pătrăuți: Impact frontal după o manevră de depășire

Un accident rutier extrem de grav s-a produs sâmbătă seară, 21 martie 2026, în jurul orei 19:45, pe DN2 – E85, în zona localității Pătrăuți, soldându-se cu decesul unui bărbat de 58 de ani și rănirea gravă a altor două persoane.

Din primele verificări efectuate de Poliția Suceava, un bărbat de 58 de ani, din Vicovu de Jos, a condus un autoturism Mercedes Benz pe direcția Suceava – Siret și a inițiat o manevră de depășire neregulamentară. În timpul depășirii, autoturismul său a intrat în coliziune frontală cu un autoturism Jaguar care circula regulamentar din sens opus, condus de un tânăr de 26 de ani din comuna Ipotești.

În urma impactului violent șoferul de 58 de ani (cel care a inițiat depășirea) a decedat la fața locului, încarcerat în autoturism, șoferul de 26 de ani a suferit vătămări corporale grave și a fost încarcerat în propriul autoturism, pasagera din același autoturism – o tânără de 25 de ani din comuna Fântânele, a fost rănită, dar era conștientă la sosirea echipajelor de intervenție.

În dinamica accidentului a fost surprins și un microbuz condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 33 de ani, care a fost tamponat ușor în spate. Șoferul microbuzului nu a necesitat îngrijiri medicale și a fost testat cu aparatul etilotest – rezultat negativ.

Șoferul de 26 de ani nu a putut fi testat la fața locului cu aparatul etilometru din cauza stării sale medicale și a fost transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. În schimb, i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei și a eventualei prezențe a substanțelor psihoactive.

Polițiștii rutieri au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.