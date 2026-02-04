Mijlocașul Șoimii Gura Humorului, Lóránd Fülöp: „Sperăm ca la vară să ne bucurăm cu toții de o promovare”



Perioada de pregătire continuă pentru Șoimii Gura Humorului, iar mijlocașul cu experiență Lóránd Fülöp vorbește deschis despre munca din aceste săptămâni, parcursul echipei și obiectivele pentru retur. Jucătorul, care a venit la echipă în vara anului trecut, transmite un mesaj optimist și subliniază importanța susținerii suporterilor.

Lóránd Fülöp a descris perioada actuală de pregătire ca fiind una solicitantă, dar necesară: „Perioada de pregătire este una grea, ca întotdeauna. Sperăm să facem o pregătire bună și să începem noul an cu o victorie. Mă simt bine, sunt fericit, iubesc acest sport și asta e tot ce contează”.

Întrebat despre decizia de a veni din prima ligă în Liga a III-a, mijlocașul a explicat că alegerea a fost una de familie: „A fost o decizie pe care am luat-o împreună cu familia mea. Au fost mai mulți factori care au contribuit la această decizie”.

Cu o carieră bogată în fotbalul românesc, Lóránd Fülöp a oferit un sfat clar tinerilor care visează la prima ligă: „În primul rând să facă acest sport cu plăcere. Apoi ai nevoie de voință și seriozitate ca să poți ajunge la un nivel superior”.

Despre parcursul echipei până acum, Fülöp a fost surprins plăcut și este optimist: „Una surprinzătoare pentru toată lumea. Nu credea nimeni că ne vom impune într-un timp atât de scurt. Este păcat să nu continuăm pe același drum și, la vară, să ne bucurăm cu toții de o promovare în Liga a II-a”.

Obiectivele personale pentru retur sunt simple și realiste: „Să fiu sănătos și să mă pot bucura de fotbal în continuare”.

La final, mijlocașul a transmis un mesaj direct suporterilor: „Să ne susțină la fiecare meci, ca noi să putem oferi tot ce avem mai bun, iar din vară să reprezentăm județul Suceava în Liga a II-a. Forța Șoimii!”