TAROM introduce tarife mai flexibile pentru zborurile interne din România. Opțiune LIGHT fără bagaj de cală, din 4 februarie

TAROM a actualizat structura tarifară pentru zborurile interne din România, începând de miercuri, 4 februarie 2026, oferind pasagerilor mai multă flexibilitate și opțiuni de preț adaptate nevoilor reale de călătorie.

Compania introduce tariful LIGHT, o variantă cu preț redus, destinată pasagerilor care călătoresc ușor și pe distanțe scurte, fără bagaj de cală inclus. Acest tarif nu permite modificări sau rambursări, fiind conceput pentru cei care doresc cel mai mic preț disponibil.

TAROM păstrează în paralel tarifele clasice, cu bagaj de cală inclus și condiții mai flexibile, permițând pasagerilor să aleagă între preț și confort în funcție de preferințe.

Noile reguli facilitează combinarea biletelor dus-întors și a zborurilor interne, astfel încât pasagerii să-și poată construi itinerariul dorit mai simplu, fără restricții suplimentare.

Tarifele LIGHT sunt disponibile în funcție de perioada de călătorie și de nivelul de ocupare a locurilor, conform regulilor comerciale TAROM. Pasagerii care au nevoie de bagaj de cală pot opta în continuare pentru tarifele existente, care oferă mai multă flexibilitate.

Prin această actualizare, TAROM intenționează să ofere prețuri mai accesibile, transparență și opțiuni clare pentru toți pasagerii care călătoresc în România. Compania subliniază că măsura face parte din efortul de a răspunde mai bine stilurilor diverse de călătorie, oferind fiecărui pasager libertatea de a alege exact ceea ce i se potrivește.

„Ne (re)vedem la bord!”, transmite TAROM în comunicatul oficial.