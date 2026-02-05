USR Fălticeni: Proiect de modificare a Regulamentului taxei de salubrizare, în consultare publică până pe 14 februarie



Proiectul de modificare și completare a Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei de salubrizare din Municipiul Fălticeni a intrat în etapa de consultare publică începând cu data de 4 februarie 2026, pentru o perioadă de 10 zile calendaristice.

Inițiativa aparține consilierilor locali Mocanu Ania-Alina (USR) și Drăgușanu Octav-Anton (Forța Dreptei) și vizează corectarea disfuncționalităților identificate în aplicarea regulamentului actual, semnalate atât de cetățeni, cât și de mediul economic și prin petiția civică online semnată de peste 700 de persoane.

Principalele propuneri din proiect includ:

Plata lunară a taxei de salubrizare, în locul celei semestriale, pentru o predictibilitate mai bună a cheltuielilor;

Posibilitatea persoanelor fizice și juridice de a încheia contract direct cu operatorul de salubrizare (DIASIL), pe baza cantității reale de deșeuri generate, ca alternativă la plata taxei către bugetul local;

Pentru persoanele juridice: opțiunea între taxarea pe suprafață (conform Anexei 5) sau contract direct cu operatorul; diferențiere clară între firme mici și mari, în funcție de suprafață și tipul activității;

Pentru persoanele fizice: reglementări distincte în funcție de tipul de locuire (permanentă, temporară, nelocuită, persoane plecate din țară sau localitate); introducerea unei taxe minime anuale (echivalentul a 3 luni) pentru imobile utilizate ocazional sau fără activitate, având rol de contribuție de solidaritate pentru menținerea curățeniei orașului;

Reglementări pentru spații accesorii (magazii, garaje, depozite) cu posibilitatea de contract direct sau taxă minimă;

Scutire de la plata taxei pentru persoanele cu dizabilități, pe baza documentelor justificative;

Clarificarea situației ONG-urilor și firmelor care au doar sediu social fără activitate – fără obligativitatea taxei;

Corelarea valorii taxei pentru persoane fizice la 24 lei/persoană/lună, conform hotărârii privind taxele și impozitele locale;

Actualizarea Anexei 5 cu criterii mai echitabile pentru persoane juridice, diferențiate pe domenii de activitate, suprafețe și tipuri de utilizare;

Actualizarea Anexelor 1–4 (declarații) cu toate situațiile posibile (locuire, nelocuire, temporar, spații, contract direct, scutiri), câmpuri dedicate pentru contractele directe și armonizare grafică și procedurală;

Consacrarea explicită a principiului că taxa se percepe doar de la cei care beneficiază efectiv de serviciul public de salubrizare.

Documentația completă – proiectul de hotărâre, regulamentul modificat și anexele – este disponibilă pe site-ul Primăriei Municipiului Fălticeni, în secțiunea Transparență decizională: https://www.falticeni.ro/transparenta/proiect_modificare_regulament_taxa_salubrizare.pdf.

USR Fălticeni face apel către cetățeni, firme și organizații să transmită observații și propuneri scrise în perioada de consultare publică, pentru ca forma finală a regulamentului să fie cât mai corectă și adaptată realităților locale. Propunerile pot fi trimise la adresa de e-mail [email protected], prin poștă sau direct la Registratura Primăriei Municipiului Fălticeni.