Arest preventiv pentru 30 de zile în cazul unui furt calificat din Fălticeni: Bărbatul a furat bunuri de 2.100 lei dintr-un uscător de bloc

Judecătoria Fălticeni a admis, joi, 5 februarie 2026, propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni și a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile a unui bărbat cercetat pentru furt calificat. Inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni.

Potrivit referatului cu propunere de arestare preventivă, la data de 2 februarie 2026, pe timp de noapte, inculpatul a pătruns într-o încăpere cu destinația de uscător, situată la etajul 4 al unui bloc din municipiul Fălticeni. Încăperea era neasigurată, iar din interior au fost sustrase mai multe bunuri aparținând unei persoane. Prejudiciul cauzat a fost estimat la 2.100 de lei.

La solicitarea măsurii preventive au fost avute în vedere și alte aspecte privind comportamentul inculpatului: acesta a mai fost arestat preventiv de patru ori anterior, manifestă o perseverență infracțională începând din perioada minoratului și continuată până în prezent. Este cunoscut ca persoană recalcitrantă, consumatoare de băuturi alcoolice și predispusă la comiterea de infracțiuni cu violență. De asemenea, inculpatul a suferit mai multe condamnări definitive pentru infracțiuni contra patrimoniului.

Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pe o perioadă de 24 de ore, iar ulterior instanța a admis propunerea de arestare preventivă.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.