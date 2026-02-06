Cinci persoane reținute la Suceava pentru trafic de droguri de mare risc: 1 kilogram de cocaină vândut pentru aproape 26.000 de euro și 10.000 de lei



Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, au documentat activitatea infracțională a cinci persoane cu vârste între 24 și 35 de ani, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc. În cursul zilei de 5 februarie 2026, cele cinci persoane au fost prinse în flagrant delict în municipiul Suceava, în timp ce ar fi tranzacționat aproximativ 1 kilogram de cocaină, drog de mare risc, pentru suma de 25.900 de euro și 10.000 de lei.

Din probele administrate în cadrul anchetei a reieșit că, pe parcursul lunii ianuarie 2026, una dintre persoanele cercetate ar fi procurat, deținut, oferit cu titlu gratuit și vândut cantități de canabis și cocaină.

În urma celor trei percheziții domiciliare efectuate la data de 5 februarie, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe mijloace de probă: plicuri autosigilante, obiecte purtând urme de substanță, o cantitate de substanță pulverulentă, un grinder, cântare de precizie și alte obiecte relevante pentru cauză. Totodată, au fost indisponibilizate cantitățile de droguri comercializate anterior.

La datele de 5 și 6 februarie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava au dispus măsura reținerii față de cele cinci persoane, cercetate pentru infracțiunea de trafic de droguri de mare risc. În sarcina uneia dintre acestea a fost reținută și comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Astăzi, 6 februarie 2026, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reținute.

Acțiunile de urmărire penală și perchezițiile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava.