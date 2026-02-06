Primăria Suceava: Blocăm parcările pe zonele verzi – orașul este pentru oameni, nu pentru mașini



Primăria Municipiului Suceava a luat măsuri ferme pentru a descuraja parcarea neautorizată pe spațiile verzi din oraș după ce unii șoferi au continuat să parcheze pe gazon, trotuare verzi și alte suprafețe destinate plantelor și recreerii.

Într-un mesaj public transmis vineri municipalitatea explică decizia:

„Pentru că există proprietari de autoturisme care nu înțeleg că zonele verzi sunt destinate oamenilor, nu mașinilor, am recurs la această metodă de limitare a parcărilor. Este o măsură provizorie, până când temperaturile ne vor permite să amenajăm acea zonă așa cum se cuvine. Ne-am propus să construim un oraș pentru oameni, nu pentru mașini. Proprietarii de autoturisme trebuie să înțeleagă că spațiile verzi cresc calitatea vieții sucevenilor, inclusiv a lor.”

Măsura este prezentată ca una temporară, urmând ca, odată cu venirea primăverii și condiții meteo favorabile, zonele respective să fie reamenajate corespunzător, cu plantări noi, mobilier urban și delimitări clare care să împiedice în viitor parcarea nepermisă.