Urmărire în zona centrală din Câmpulung Moldovenesc: Un tânăr a furat un VW Golf și a provocat mai multe accidente în încercarea de a scăpa de poliție

Un bărbat de 31 de ani din comuna Mănăstirea Humorului a fost prins după o urmărire pe DN 17, în urma furtului unui autoturism VW Golf lăsat pornit cu cheile în contact. Incidentul s-a soldat cu mai multe avarii, inclusiv la o autospecială de poliție și un autobuz, dar fără victime omenești.

Potrivit datelor preliminare din ancheta polițiștilor, vineri în jurul orei 15:10, Poliția a fost sesizată cu privire la furtul unui autoturism VW Golf din comuna Mănăstirea Humorului. Proprietarul lăsase mașina pornită cu cheile în contact, fapt de care a profitat autorul.

Imediat au fost constituite puncte fixe de filtraj și interceptare pe traseele probabile. La aproximativ 45 de minute de la sesizare, la intrarea în municipiul Câmpulung Moldovenesc, un echipaj mixt (polițist – jandarm) de la ordine publică a identificat și interceptat autoturismul în trafic, pe DN 17, din direcția Gura Humorului spre Vatra Dornei. Polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire.

Conducătorul auto a refuzat să oprească, a mărit brusc viteza și a continuat deplasarea spre centrul municipiului, fiind urmărit de echipajul de poliție cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune.

În zona centrală, unde traficul era aglomerat, conducătorul autovehiculului urmărit a frânat brusc pentru a evita o coliziune cu mașinile din față și din sens opus. Polițista aflată la volanul autospecialei de urmărire a frânat la rândul ei, însă a intrat în derapaj. Pentru a evita impactul cu autoturismul urmărit, a virat dreapta, lovind o clădire cu partea dreaptă a autospecialei și, cu partea stânga spate, un autobuz aflat în coloană.

Fugarul a continuat deplasarea încă aproximativ 200 de metri, moment în care a intrat în coliziune cu alte trei autovehicule care circulau regulamentar, oprindu-se într-o bordură. A coborât din mașină și a încercat să fugă pe jos, dar a fost prins la scurt timp.

În urma evenimentului rutier nu au rezultat victime omenești, ci doar pagube materiale la toate autovehiculele implicate, inclusiv la autospeciala de poliție și la autobuzul lovit.

Polițista a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Autorul, un bărbat de 31 de ani din comuna Mănăstirea Humorului, a refuzat atât testarea cu etilotestul, cât și cu Drugtestul.

În cauză vor fi dispuse măsuri preventive privative de libertate față de autor, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.