Olimpiada Sportului Școlar – Faza pe zonă, găzduită de Liceul „Oltea Doamna” din Dolhasca

Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” din Dolhasca a fost, sâmbătă, 7 februarie 2026, gazda Olimpiadei Sportului Școlar – faza pe zonă, un eveniment sportiv dedicat elevilor din ciclul gimnazial mic și mare. Competiția s-a desfășurat într-o atmosferă de fair-play și entuziasm, reunind echipe de la mai multe unități de învățământ din zonă.

Au participat elevi de la Școala Gimnazială Budeni (director prof. Stupcanu Ileana, profesori coordonatori Malai Mihai și Harhătă Leonard), Școala Gimnazială „Hatmanul Șendrea” Dolheștii Marii (director prof. Bichel Mihai-Gabriel, profesori coordonatori Corduneanu Marius și Ilioaia Adrian) și Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca (director prof. Ungureanu Adrian, profesor coordonator Rotariu Alin). Arbitrajul a fost asigurat cu sprijinul consilierului școlar prof. dr. sociolog Vovciuc Ionel, iar asistența medicală a fost asigurată de asistent medical Savin Georgiana.

Pentru clasele III–VI s-a desfășurat Cupa Tymbark, iar elevii din clasele a VII-a și a VIII-a au concurat în cadrul Cupei ING.

Evenimentul și-a propus promovarea sportului în școală, dezvoltarea spiritului de echipă și încurajarea unui stil de viață sănătos. Directorul Liceului „Oltea Doamna”, prof. Adrian Ungureanu, a subliniat: „Competiția le-a oferit elevilor ocazia de a-și demonstra abilitățile sportive și de a lega noi prietenii, într-un cadru organizat și prietenos.”

Prof. Rotariu Petru Alin a apreciat organizarea: „Liceul nostru își confirmă încă o dată implicarea activă în susținerea activităților sportive școlare, iar atmosfera a fost una deosebită.”

Consilierul școlar prof. dr. sociolog Vovciuc Ionel a evidențiat rolul esențial al arbitrajului: „Prin respectarea regulilor și aplicarea lor corectă, arbitrul contribuie nu doar la buna desfășurare a meciurilor, ci și la formarea spiritului de fair-play în rândul elevilor.”

Prof. Mihai Malai (Școala Gimnazială Budeni), prof. Corduneanu Marius și prof. Ilioaia Adrian (Școala Gimnazială „Hatmanul Șendrea” Dolheștii Marii) au subliniat că arbitrajul corect devine un mijloc de educație morală și civică, învățându-i pe elevi să accepte deciziile, să respecte adversarii și să înțeleagă importanța regulilor.

Directorul Școlii Gimnaziale „Hatmanul Șendrea” Dolheștii Marii, prof. Bichel Mihai-Gabriel, a adăugat: „Sportul școlar joacă un rol esențial în formarea armonioasă a elevilor, iar pregătirea pentru olimpiade contribuie la dezvoltarea rezistenței, coordonării, spiritului de echipă și disciplinei.”

Prof. Stupcanu Ileana (Școala Gimnazială Budeni) și prof. Harhătă Leonard au subliniat că participarea la astfel de competiții îi ajută pe elevi să-și depășească limitele, să accepte victoria și înfrângerea și să adopte un stil de viață activ.

Competiția a fost apreciată de toți participanții și cadrele didactice însoțitoare, confirmând rolul sportului școlar în educația integrală și în promovarea valorilor precum fair-play-ul, perseverența și respectul reciproc.