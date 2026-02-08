Foaie Verde din Bucovina: Satul românesc trebuie protejat, nu taxat!



Organizația Foaie Verde din Bucovina atrage atenția asupra necesității protejării, dezvoltării și promovării satului românesc, considerând că acesta reprezintă un fragment viu din identitatea națională și un loc în care se păstrează încă cele mai frumoase valori umane.

Într-un comunicat de presă remis duminică, 8 februaire, coordonatorul activității Foaie Verde din Bucovina, Dan Acibotăriță, subliniază că la țară se mai întâlnesc „cei mai frumoși români – țăranii”, oameni care de ani de zile se luptă cu nevoile, au cele mai mici venituri și pensii, dar nu se plâng și păstrează cu mândrie tradițiile și modul de viață autentic.

„În satul românesc mai găsim fragmente din istoria noastră: vechile locuințe ale țăranilor, așa cum doar prin filme sau cărți le mai vezi. Toate acestea trebuie obligatoriu protejate de către Guvernul României”, afirmă Dan Acibotăriță.

Organizația critică în mod special aplicarea impozitelor pe casele vechi, tradiționale, nemodificate, construite din lemn și lut, ornamentate în stil tradițional, care ar trebui admirate și păstrate ca valori culturale vii, nu taxate anual.

„O casă istorică nu trebuie biciuită cu un impozit. Pe o locuință veche, măcar de 50 de ani, nemodificată, care arată așa cum ‘s-a născut’, pentru a fi admirată de cei tineri, nu ai cum să-i pui o taxă anuală, chiar dacă foamea de bani a politicienilor este mare!”, se arată în comunicat.

Foaie Verde din Bucovina face un apel către autorități să adopte măsuri concrete de protejare a satului românesc: scutirea de impozite pe locuințele tradiționale autentice, sprijin real pentru agricultorii mici și mijlocii, investiții în infrastructura rurală și programe de promovare a turismului rural și a meșteșugurilor tradiționale.