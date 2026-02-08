Atenționare meteo cod galben: ceață densă și polei în zona joasă a județului Suceava, vizibilitate redusă sub 200 m



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de ceață densă și condiții favorabile formării poleiului sau ghețușului, valabilă în zona joasă a județului Suceava, în intervalul 08 februarie până la ora 10:00. Ulterior avertizarea a fost prelungită până la ora 13:00.

Potrivit mesajului transmis de ANM în localitățile din zona joasă a județului – printre care Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchișești, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana – se vor semnala:

ceață locală ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m;

asociată cu burniță sau ploaie slabă;

condiții favorabile formării ghețușului sau poleiului, în funcție de condițiile locale.

Autoritățile recomandă participanților la trafic să manifeste maximă prudență pe drumurile din zonele afectate: reducerea vitezei, creșterea distanței de siguranță față de vehiculul din față, utilizarea corespunzătoare a luminilor de întâlnire și evitarea manevrelor bruște.