Informare meteo de ninsori, strat de zăpadă și polei, inclusiv în județul Suceava – până marți seara

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică, valabilă de astăzi, 8 februarie 2026, ora 10:00, până marți, 10 februarie 2026, ora 20:00, care vizează precipitații predominant sub formă de ninsoare, depunere de strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și răcire accentuată.

Potrivit avertizării, temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în cursul zilei de duminică și în noaptea de duminică spre luni în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. Începând cu seara zilei de luni și până marți seara, ninsoarea va fi mai extinsă, în special în Oltenia, Banat și Transilvania, precum și în zonele de munte.

Pe arii restrânse se vor acumula cantități de apă de 5…10 l/mp, iar în zona montană și în sud-vestul teritoriului de 15 l/mp. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5…10 cm, iar la munte, în general, de 15 cm. Izolat se va forma polei sau ghețuș.

În sud-vestul, sudul și estul țării, vântul va avea intensificări locale cu viteze în general de 45…50 km/h, iar în Munții Banatului și la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși 80…90 km/h, viscolind ninsoarea.

Vremea va deveni deosebit de rece în regiunile extracarpatice, geroasă în noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) în Moldova și estul Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 3 grade, iar cele minime în general între -15 și -5 grade.