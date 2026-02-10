Accident rutier pe str. Traian Vuia din Suceava: Două femei rănite după ce un șofer nu a acordat prioritate



Un accident rutier s-a produs luni dimineață, 9 februarie 2026, în jurul orei 07:55, pe strada Traian Vuia din municipiul Suceava, în zona de acces către Clinica Expert Medical. În eveniment au fost implicate două autoturisme și patru persoane.

Screenshot

Din primele verificări efectuate de polițiștii Biroului Rutier Suceava, o femeie de 31 de ani, din Suceava, care conducea un autoturism Opel Astra, a pătruns pe str. Traian Vuia din aleea de acces a clinicii și nu a acordat prioritate unui alt autoturism, marca Volkswagen Eos, condus de o femeie de 36 de ani, din Suceava. Mașina condusă de aceasta circula regulamentar pe str. Traian Vuia, din direcția Calea Unirii către str. Cernăuți.

Cele două autoturisme au intrat în coliziune, iar impactul a provocat rănirea ușoară a conducătoarei Volkswagen-ului și a unei pasagere din același autoturism.

Șoferița rănită a apelat imediat la 112 și a solicitat intervenția unui echipaj medical. Aceasta a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Suceava, unde i s-a stabilit diagnosticul de contuzie genunchi bilateral. Nu a necesitat internare.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest de către polițiști, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.