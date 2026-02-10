Procurorii au trimis în judecată un bărbat din Dornești acuzat de omor după ce și-a ucis prietenul cu un topor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a unui bărbat acuzat de săvârșirea infracțiunii de omor. Fapta a fost comisă în noaptea de 30 spre 31 decembrie 2025, în locuința victimei din Dornești.

Din probatoriul administrat în cursul urmăririi penale a rezultat următoarea situație de fapt: în data de 30 decembrie 2025, în jurul orei 22:00, inculpatul și victima s-au deplasat cu autoturismul unui martor pe raza municipiului Rădăuți pentru a achiziționa băuturi alcoolice. Ulterior, martorul i-a condus pe amândoi la domiciliul victimei, unde cei doi au consumat împreună alcool.

În cursul nopții, în locuința victimei, a izbucnit un conflict spontan între cei doi bărbați. Pe fondul consumului de alcool, inculpatul a lovit victima în mod repetat cu un obiect contondent (potrivit unor surse judiciare, un topor) în zona capului și a corpului. Loviturile au fost atât de violente încât au provocat decesul victimei în scurt timp.

Martorul care îi transportase anterior a fost cel care a alertat autoritățile în dimineața zilei de 31 decembrie, după ce a descoperit scena. La sosirea polițiștilor și a medicilor legiști, victima prezenta multiple traumatisme cranio-cerebrale și toracice incompatibile cu viața.

Inculpatul a fost reținut în aceeași zi, iar la data de 2 ianuarie 2026 Tribunalul Suceava a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, măsură menținută ulterior. Judecătorii au apreciat că există probe temeinice și suficiente care indică săvârșirea infracțiunii de omor cu intenție directă, precum și riscul de sustragere de la urmărire penală sau influențare a martorilor.