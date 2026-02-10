Ziua Națională a Lecturii sărbătorită în avans la Vicovu de Sus: lansare de volum și dialog despre poezia contemporană



Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus va găzdui vineri, 13 februarie 2026, începând cu ora 12:00, o manifestare culturală dedicată Zilei Naționale a Lecturii, organizată în avans. Evenimentul include alocuțiuni despre poezia românească actuală și lansarea celui mai recent volum de poezie al scriitorului Alexandru Ovidiu Vintilă.

Acțiunea se va desfășura în Sala de festivități a Campusului Școlar al Liceului Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus și este organizată de Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” din Suceava, instituția gazdă, Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava, Societatea Scriitorilor Bucovineni și Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Suceava.

Programul va debuta cu două alocuțiuni intitulate „Poezia românească de azi”, susținute de scriitorii Isabel și Alexandru Ovidiu Vintilă. Momentul central va fi lansarea volumului de poezie Valiza de lemn (București, Editura Eikon, 2025), semnat de Alexandru Ovidiu Vintilă. Cartea va fi prezentată în contextul creației poetice contemporane, cu accent pe imagini profunde, senzorialitate și dialogul dintre cotidian și oniric.

Pe coperta a IV-a a volumului, poeta, eseista și prozatoarea Anca Mizumschi notează: „Citind cel mai recent volum de poezii a lui Alexandru Ovidiu Vintilă am avut senzația că asist la un alt fel de facere a lumii, datorită modului în care construiește un întreg univers, plecând de la un detaliu, o imagine, un sunet în jurul căruia își desfășoară faldurile de catifea ale poemelor. […] Valiza de lemn este în primul rând o carte a prietenilor, scrisă cu delicatețe sub semnul generozității poeziei.”

Criticul și scriitorul Adrian Alui Gheorghe subliniază la rândul său: „Poetul stă în bibliotecă și străbate toate lumile, văzute sau nu, posibile sau doar presimțite. […] Poezia lui Alexandru Ovidiu Vintilă, din Valiza de lemn, este o demonstrație făcută cu mult talent despre cum verbul poetic se opune artificializării lumii și istoriei, refuzului iubirii și înstrăinării ființei în care mai pâlpâie ceva din scânteia divină.”

Alexandru Ovidiu Vintilă (n. 1977, Suceava) este poet, eseist și doctor în istorie. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România (Filiala Iași) și președinte al Societății Scriitorilor Bucovineni. Redactor-șef al revistei „Bucovina literară”, a publicat numeroase volume de poezie și eseuri, printre care caricatura de cretă (2004), miezonoptice. tradiţia rupturii (2008), obiecte psihice (2014), Transparența unui popor de foci (2019) și Insectele imperiului (2021). A primit mai multe premii literare naționale și regionale, inclusiv Premiul Național pentru Poezie „Vasile Alecsandri” (2025).

Intrarea este liberă. Evenimentul se adresează elevilor, profesorilor, iubitorilor de literatură și comunității locale.