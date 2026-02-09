Exploratori la Muzeu: copiii sunt invitați să descopere artefacte și povești ascunse la Muzeul de Istorie din Suceava



Muzeul Național al Bucovinei lansează programul educațional „Exploratori la muzeu”, o activitate interactivă dedicată grupurilor de copii, disponibilă pe tot parcursul anului 2026. Proiectul, finanțat de Consiliul Județean Suceava, transformă vizita la Muzeul de Istorie din Suceava într-o adevărată aventură de descoperire a patrimoniului.

Programul începe cu o misiune specială: fiecare copil extrage un bilețel pe care este notată o imagine sau o descriere a unui artefact din expoziția permanentă. Sarcina participanților este să identifice obiectul misterios în sălile muzeului și să descopere povestea lui, cu sprijinul ghizilor și specialiștilor muzeului.

Pe parcursul vizitei, copiii află răspunsuri la întrebări esențiale despre fiecare piesă:

Cine a realizat artefactul?

În ce scop a fost creat?

Ce vârstă are și ce ne dezvăluie despre epoca respectivă?

Astfel, experiența devine una educativă și captivantă, care stimulează curiozitatea, observația și creativitatea celor mici.

„Exploratori la muzeu” se alătură altor inițiative educaționale ale Muzeului de Istorie, precum „Ore de muzeu”, atelierele creative și proiectele dedicate descoperirii patrimoniului cultural, toate având ca scop apropierea tinerilor de colecțiile și expozițiile permanente ale instituției.

Muzeul Național al Bucovinei invită clasele de elevi și grupurile organizate să participe la această activitate interactivă. Vizitele se desfășoară în grupuri și necesită programare prealabilă.

Informații și programări: Muzeul Național al Bucovinei – Muzeul de Istorie Suceava Telefon: 0230-216439, interior 116 Serviciul Istorie Naturală, Marketing și Educație Muzeală