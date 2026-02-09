CONFLICTE GEOPOLITICE ÎN INTERIORUL ORTODOXIEI, de politolog dr. Adrian Botezatu



Recent, la Abu Dhabi au început negocieri între delegații ruse și ucrainene, o noutate fiind faptul că discuțiile sunt purtate exclusiv de militari. Unul dintre subiectele centrale vizează statutul Mitropoliei ortodoxe de limbă rusă din Ucraina.

În prezent, în Ucraina coexistă două structuri mitropolitane rivale:

Mitropolia mai veche, condusă de Mitropolitul Onufrie (fost mitropolit de Cernăuți), care până recent a fost subordonată Patriarhiei Moscovei;

Mitropolia mai nouă, condusă de Mitropolitul Epifanie, căreia Patriarhul Ecumenic Bartolomeu i-a acordat tomosul de autocefalie.

Mitropolitul Epifanie beneficiază de sprijinul guvernului ucrainean, al Departamentului de Stat al SUA și al Patriarhiei din Constantinopol. Mitropolitul Onufrie, în schimb, este susținut diplomatic de Federația Rusă. Între cele două entități există un conflict deschis: autoritățile de la Kiev au deschis dosare penale împotriva unor ierarhi din subordinea lui Onufrie și au facilitat preluarea forțată a unor parohii în favoarea Mitropoliei lui Epifanie. Patriarhia Română a rămas până acum neutră, chemând la dialog între părți.

În ultimele luni, tonul retoric s-a înăsprit dramatic: autorități ruse au calificat Patriarhul Bartolomeu drept „Satana pe pământ”, iar Patriarhia din Constantinopol a acuzat Patriarhia Rusă de manifestări staliniste. În paralel, se încearcă o reconciliere sau reunificare a celor două mitropolii ucrainene. Mitropolitul Epifanie a lansat un apel în acest sens, iar o delegație de trei episcopi din subordinea lui Onufrie (inclusiv episcopul român Longhin Jar) s-a deplasat în Bulgaria, unde Patriarhul bulgar Daniil a mediat contacte cu Bartolomeu. Obiectivul părții ucrainene pare clar: o unire care să reprezinte un șah geostrategic major împotriva influenței ruse.

O situație similară de tensiune există și în Republica Moldova, unde se confruntă două mitropolii pe același teritoriu canonic:

Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove, subordonată Patriarhiei Ruse;

Mitropolia Basarabiei, subordonată Patriarhiei Române.

Conflictul este alimentat de trecerea unor parohii de la o jurisdicție la alta, uneori însoțită de nemulțumiri majore și chiar de confruntări fizice. În plan mai larg, în Moldova persistă un clivaj profund politic, religios și cultural: o parte a populației respinge influența Moscovei, în timp ce o altă parte refuză conducerea din București.

Rusia a răspuns în 2021 ridicând episcopii săi din Moldova la rangul de arhiepiscopi. În replică, în 2025, Sinodul BOR l-a numit episcop vicar al Mitropoliei Basarabiei pe arhimandritul Nectarie (starețul mănăstirii Sihăstria Putnei), însă acesta a întâmpinat rezistență și sabotaj din partea unora dintre colegii săi, fiind perceput ca element străin.

Războiul din Ucraina – în esență un conflict proxy între SUA și Rusia – a reactivat și lupta pentru sfere de influență în interiorul Ortodoxiei. Bătălia principală se dă între Patriarhia Ecumenică din Constantinopol (aliniată clar intereselor americane) și Patriarhia Rusă, celelalte Biserici Ortodoxe fiind supuse unor presiuni intense pentru a alege o tabără sau alta.

Indiferent de evoluția evenimentelor, două certitudini rămân valabile:

În ultimul mileniu, centrul spiritual al Ortodoxiei a fost Muntele Athos, care a păzit cu strictețe învățăturile ortodoxe. (În primul mileniu creștin, Constantinopolul a căzut de multe ori în erezie, majoritatea sfinților fiind prigoniți de împărații bizantini, iar episcopii Romei intervenind adesea pentru restabilirea dreptei credințe; după anul 1000, rolurile s-au inversat.) Capul Bisericii fiind Hristos, iar purtătorul ei de grijă Sfântul Duh, Biserica a ieșit întotdeauna triumfătoare din încercările veacurilor.