Șofer prins băut la volan în Cornu Luncii după ce a lovit o mașină parcată



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un șofer a fost testat cu o concentrație de 1,49 mg/l alcool pur în aerul expirat, după ce a provocat un accident rutier sâmbătă seară, în satul Băișești, comuna Cornu Luncii.

Astfel, în data de 7 februarie 2026, în jurul orei 18:50, Poliția a fost sesizată prin apel la 112 că două autovehicule au intrat în coliziune pe DN 2E, în localitatea Băișești, iar unul dintre șoferi ar putea fi sub influența alcoolului.

La fața locului, echipajele Secției de Poliție Rurală Mălini au identificat două vehicule avariate: o autoutilitară marca Renault, condusă de un bărbat din satul Băișești, comuna Cornu Luncii, și un autoturism marca Volkswagen, parcat și aparținând unui alt localnic, ambele prezentând daune materiale.

Din primele verificări și discuții cu șoferul implicat în mers, s-a stabilit că acesta se deplasa pe direcția Cornu Luncii – Gura Humorului, când a pierdut controlul direcției, a pătruns pe acostament și a lovit autoturismul parcat. În urma impactului, Volkswagen-ul a fost proiectat în gardul din apropiere.

Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime omenești. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru proprietarul mașinii parcate. În schimb, conducătorul autoutilitarei Renault a prezentat halenă alcoolică, iar testul cu etilometrul a indicat o concentrație de 1,49 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni pentru recoltarea a două probe biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Cercetările sunt continuate de Poliția orașului Cornu Luncii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.