Urmărire în Frasin după un tânăr din Câmpulung Moldovenesc care conducea fără permis



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Poliției orașului Frasin au prins în flagrant un șofer care conducea fără permis de conducere un autoturism Mercedes, după o urmărire pe drumurile din localitate și din împrejurimi.

Potrivit datelor inițiale din ancheta polițiștilor, duminică, 8 februarie 2026, în jurul orei 10:30, polițiștii au primit informații potrivit cărora un bărbat conduce un autoturism Mercedes pe raza orașului Frasin, fără a deține permis de conducere. Lucrătorii Poliției orașului Frasin au demarat imediat activități investigativ-operative pentru identificarea vehiculului și a conducătorului.

După intensificarea supravegherii și controlului traficului pe DN 17 și DJ 177A, la ora 12:15, pe raza orașului Frasin, pe DJ 177A, polițiștii au observat autoturismul Mercedes în trafic. La vederea autospecialei de poliție, conducătorul a manifestat un comportament suspect, motiv pentru care a fost urmărit.

Autoturismul a părăsit DJ 177A și a intrat pe Drumul Comunal 30B Valea Seacă, fiind oprit cu semnalele acustice și luminoase în apropierea intersecției cu drumul comunal Obreja.

După declinarea calității și prezentarea motivului opririi, conducătorului i s-au solicitat documentele personale și ale autoturismului. Acesta a prezentat certificatul de înmatriculare al autoturismului Mercedes, cu ITP și asigurare RCA valabilă, însă la legitimare s-a constatat că este vorba de un bărbat de 33 de ani, domiciliat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, care a recunoscut că nu deține permis de conducere.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat). Verificările în bazele de date ale Poliției Române au confirmat că persoana nu figurează ca deținătoare a unui permis de conducere valabil.

În cauză, Poliția orașului Frasin a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.