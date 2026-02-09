Acțiune de control în piața din Verești – amenzi de 33.000 lei aplicate pentru nereguli în comerțul cu produse alimentare



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Biroul de Investigare a Criminalității din Mediul de Afaceri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, împreună cu reprezentanți ai Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, au desfășurat duminică, 8 februarie 2026, o acțiune de verificare în piața din comuna Verești, cu scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și asigurării siguranței produselor de alimentație publică.

În cadrul acțiunii au fost verificați 18 operatori economici care comercializau produse alimentare, în special preparate de tip mici și alte produse de mică bucătărie. Au fost constatate mai multe nereguli, fiind aplicate 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 33.000 de lei, după cum urmează:

5 sancțiuni conform OUG 28/1999 – în valoare de 12.000 lei;

3 sancțiuni conform Legii 145/2014 – în valoare de 1.000 lei;

3 sancțiuni conform HG 984/2005 – în valoare de 20.000 lei.

Acțiunea a vizat în mod special un operator economic despre care existau informații că nu emite bon fiscal la vânzarea produselor de alimentație publică. Verificările au confirmat neregulile, fiind aplicate două sancțiuni în valoare totală de 15.000 lei (una de 5.000 lei conform OUG 28/1999 și una de 10.000 lei conform HG 984/2005).

Polițiștii au subliniat că astfel de acțiuni vor continua în toate piețele și zonele comerciale din județ, pentru a asigura respectarea legislației fiscale și protecția consumatorilor.