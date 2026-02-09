Incendiu în zona Spa la o pensiune din Câmpulung Moldovenesc – pagube estimate la 12.000 lei



Poliția municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost sesizată, duminică, prin 112 cu privire la izbucnirea unui incendiu la o pensiune situată pe strada Șandru.

La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje de pompieri și poliție. În urma intervenției rapide și a lichidării incendiului, s-a stabilit că focarul a pornit din zona „Spa” a pensiunii, mai exact de la un jacuzzi cu apă sărată, ca urmare a supraîncălzirii sistemului electric (motorul electric al acestuia).

Incendiul nu s-a extins în restul camerei, fiind afectată doar zona jacuzzi-ului, inclusiv cadrul din lemn pe care era amplasat. În camera cu destinație Spa, unde se aflau alte două jacuzzi-uri și mai multe scaune din lemn, s-au produs doar degradări cauzate de fumul dens care s-a răspândit.

Pagubele materiale au fost evaluate astfel: un jacuzzi complet ars (inclusiv motorul electric și cadrul din lemn); două geamuri termopan sparte pentru dispersarea fumului și degradări pe elemente de construcție (pereți, tavan), tâmplărie (uși și ferestre), mobilier și alte bunuri din cameră, cauzate atât de incendiu, cât și de intervenția pompierilor pentru stingere.

Nu a existat risc de propagare la alte proprietăți sau anexe ale pensiunii. Imobilul beneficiază de asigurare valabilă. Persoana vătămată nu are suspiciuni cu privire la modul de producere a incendiului și a estimat valoarea prejudiciului la aproximativ 12.000 de lei.

În cauză, Poliția municipiului Câmpulung Moldovenesc a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „distrugere din culpă”.