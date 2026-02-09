COD GALBEN de ger și informare meteo de ninsori și polei în județul Suceava – Avertizare ANM valabilă până marți dimineață



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și o atenționare cod galben, valabile începând de astăzi, 9 februarie 2026, ora 10:00, și până marți, 10 februarie 2026, ora 10:00 (pentru ger) / 11 februarie, ora 10:00 (pentru restul fenomenelor). Județul Suceava se află printre zonele vizate de precipitații predominant sub formă de ninsoare, depunere de strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și o răcire accentuată, cu temperaturi deosebit de scăzute și ger în Moldova și estul Transilvaniei.

Potrivit ANM, în intervalul menționat vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în sud-vestul țării, cu accent în Oltenia, unde se vor acumula local 5–10 l/mp apă (izolat 15–20 l/mp), iar stratul de zăpadă va ajunge la 5–15 cm. Ninsori slabe vor apărea și în sudul și centrul țării, inclusiv în zone din județul Suceava, cu posibilitatea formării izolate de polei sau ghețuș.

Vântul va avea intensificări locale în sud-vest, sud și est, cu viteze de 45–50 km/h, iar la altitudini mari în Carpații Meridionali rafalele vor depăși 70–90 km/h, viscolind ninsoarea. Temperaturile se vor menține sub mediile climatologice în regiunile extracarpatice și local în centru.

Atenționare cod galben – ger și temperaturi deosebit de scăzute

În Moldova și estul Transilvaniei (inclusiv județul Suceava), pe parcursul zilei de luni, 10 februarie, valorile termice vor fi cu 6–9 grade sub normalul perioadei, cu maxime între -7 și -3 grade. În noaptea de luni spre marți (9/10 februarie), gerul va fi accentuat, temperaturile minime coborând între -14 și -10 grade.