Rezultate remarcabile pentru înotătorii suceveni la Campionatele Europene de Înot în Ape Înghețate de la Molveno

România a obținut performanțe remarcabile la cea de-a doua ediție a Campionatelor Europene de Înot în Ape Înghețate, desfășurată între 3 și 7 februarie 2026 la Molveno, Italia. Din delegația națională de 27 de sportivi (atât la categoria de elită, cât și la masters) au făcut parte și patru reprezentanți ai județului Suceava, care au revenit acasă cu medalii și recorduri europene.

Maria Ilinca Moscaliuc (CSS LPS Suceava) a fost protagonista principală a competiției, obținând titlul de vicecampioană europeană în proba de 50 m fluture feminin. Ea a mai cucerit două medalii de argint în probele de ștafetă combinate: 4×50 m mixt (2 fete și 2 băieți) și 4×50 m liber. Cu ștafeta de 4×50 m liber, Maria Moscaliuc a stabilit și un nou record mondial în această probă. În clasamentul individual, ea s-a clasat pe locul 5 atât la 50 m liber feminin, cât și la 100 m liber feminin.

Paula Boleacu (Aqua Club Dumbrăveni) a urcat pe podium în proba de 50 m bras, ocupând locul 3, și a terminat pe locul 4 la 100 m bras. Împreună cu echipa, ea a obținut argintul în ștafeta combinată de 4×250 m liber.

La categoria masters, Ramona Babalean (Aqua Club Dumbrăveni) a devenit campioană europeană în proba de 50 m bras și s-a clasat pe locul 4 la 50 m liber, la categoria de vârstă 50-54 ani.

Cezar Moscaliuc (Aqua Club Dumbrăveni) a obținut argintul la 50 m spate și 100 m spate, precum și bronzul la 50 m fluture, în aceeași categorie de vârstă 50-54 ani.