Guvernatorul regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko, salută cooperarea energetică strategică România–Ucraina, după întâlnirea dintre Ivan și Șmîhal

Guvernatorul regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko, a anunțat că a fost gazda unei întâlniri de importanță strategică între Prim-viceprim-ministrul Ucrainei și Ministrul Energiei al Ucrainei, Denys Șmîhal, și Ministrul Energiei al României, Bogdan-Gruia Ivan. Întâlnirea a avut loc sâmbătă, 7 februarie 2026, și a fost dedicată consolidării securității energetice regionale, inclusiv a celei a Ucrainei și a întregii Europe.

„Pentru regiunea noastră, dar și pentru întreaga securitate energetică a Ucrainei și a Europei, această întâlnire are o importanță strategică”, a declarat Ruslan Osipenko, care a avut onoarea să participe la discuții.

În centrul discuțiilor au stat două proiecte majore agreate anterior la nivel prezidențial:

Dezvoltarea a două interconectoare energetice între Ucraina și România – proiect care va crește semnificativ capacitatea de transport a rețelei ucrainene și va oferi posibilități suplimentare de import de energie electrică. Aceste interconectoare sunt considerate esențiale atât în contextul actual, cât și în procesul de reconstrucție postbelică. Dezvoltarea Coridorului vertical de gaze – inițiativă ce vizează extinderea capacităților prin utilizarea depozitelor subterane de gaze din Ucraina, cele mai mari din Europa. Acest proiect va consolida rolul Ucrainei ca partener energetic important al Uniunii Europene și va contribui la o furnizare stabilă, previzibilă și sigură de gaze către țările europene.

Guvernatorul regiunii Cernăuți a subliniat că progresul în aceste direcții este rezultatul inițiativei și leadership-ului Președintelui Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, căruia i-a adresat mulțumiri speciale.

„Dialogul concret și constructiv, orientat spre rezultate practice, a confirmat sprijinul constant al Ucrainei din partea Guvernului României și a întregului popor român. Acest ajutor este simțit și extrem de important pentru statul nostru în condițiile actuale”, a transmis Ruslan Osipenko.