Cod galben de polei în zona joasă a județului Suceava

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de precipitații mixte care depun polei, valabilă duminică până la ora 16:00, în zona joasă a județului Suceava.

Potrivit mesajului ANM fenomenele vizate vor afecta toate localitățile din zona de câmpie și dealuri joase, inclusiv: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchișești, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana.

Potrivit avertizării meteo, precipitațiile mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare) vor favoriza formarea poleiului pe drumuri, trotuare și suprafețe expuse, mai ales în zonele unde temperatura solului rămâne negativă.