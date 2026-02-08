Adolescent de 17 ani, reținut după ce a sustras un BMW și a condus fără permis pe drumuri din Moldovița



Un tânăr de 17 ani din comuna Moldovița a fost depistat de polițiști în timp ce conducea fără permis un autoturism BMW sustras anterior din curtea unui imobil din aceeași localitate. Incidentul a avut loc în noaptea de 6 februarie 2026 și s-a soldat cu întocmirea unui dosar penal pentru două infracțiuni.

Astfel, la ora 23:10, lucrătorii Secției 14 Poliție Rurală Vama, aflați în serviciu pe raza comunei Moldovița, au observat un autoturism BMW care se deplasa din direcția Drumului Forestier Lobin către satul Argel. La vederea autospecialei de poliție, conducătorul a oprit imediat. Polițiștii i-au efectuat semnal regulamentar de oprire, iar tânărul s-a conformat și a oprit pe partea dreaptă a drumului.

La solicitarea documentelor personale și ale autoturismului, conducătorul a declarat că este minor și nu deține permis de conducere. Verificările în baza de date au confirmat că este vorba despre un tânăr de 17 ani, din comuna Moldovița, care nu figurează ca posesor al unui permis valabil.

Din discuțiile purtate cu acesta a reieșit că, în jurul orei 22:40, a sustras autoturismul marca BMW aparținând unui tânăr de 19 ani din comuna Vama. Proprietarul lăsase mașina neasigurată, cu cheile în contact, în curtea imobilului din comuna Moldovița. Minorul a condus vehiculul aproximativ 3 km pe DJ 176 (din satul Argel către comuna Moldovița), apoi a intrat pe Drumul Forestier Lobin din satul Rașca pe circa 1 km, a întors și s-a întors către domiciliu, fiind oprit la intersecția cu DJ 176 Rașca.

Proprietarul autoturismului a fost contactat ulterior și a confirmat că nu avea cunoștință despre sustragere, fiind anunțat abia după oprirea tânărului de către polițiști.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare negativă.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de:

conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută și pedepsită de art. 335 alin. (1) Cod penal;

furt în scop de folosință, faptă prevăzută și pedepsită de art. 230 alin. (1) Cod penal.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, urmând ca la finalizarea probatoriului cauza să fie soluționată procedural.