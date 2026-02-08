Arest provizoriu pentru 15 zile în cazul unei femei urmărite internațional de autorități din Austria



O femeie de 42 de ani, domiciliată în satul Dumbrăvița, comuna Vadu Moldovei, a fost arestată provizoriu pentru 15 zile, în vederea predării către autoritățile judiciare din Austria, pe baza unui mandat european de arest.

La data de 6 februarie 2026, în urma exploatării datelor și informațiilor la nivelul Serviciului de Investigații Criminale – Urmăriri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, persoana în cauză a fost identificată, escortată și prezentată procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. Procurorul a dispus reținerea acesteia pentru 24 de ore.

În aceeași zi, femeia a fost prezentată în fața Curții de Apel Suceava cu propunere de arestare provizorie în vederea predării, conform mandatului european emis de autoritățile judiciare din Austria. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea și a emis mandat de arestare provizorie pe o durată de 15 zile, de la 6 februarie 2026 până la 20 februarie 2026 inclusiv.

Față de persoana în cauză, autoritățile judiciare austriece au emis o semnalare prin Sistemul Informatic Schengen, solicitând arestarea și predarea pentru săvârșirea infracțiunii de „jaf organizat sau armat”, conform prevederilor Codului penal austriac.

Cercetările și procedurile de predare continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, în conformitate cu prevederile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.